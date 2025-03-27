Чувствуете, что захотелось перекусить? Вы уверены, что это настоящее желание поесть, когда следует уделить время полноценному приему пищи, или вы просто немного устали или заскучали и вам захотелось порадовать себя чаем с конфетами?
Обмануть организм и не пойти на поводу у ложного голода, а значит, не набрать лишних килограммов позволит простой трюк — тряска. Помните, как собаки стряхивают с себя воду после купания? Сделайте нечто подобное, заставьте свое тело прочувствовать эти вибрации. Встряхните себя и отведите на это 20 секунд.
Это является способом саморегуляции. При помощи такой вибрации активизируется префронтальная кора головного мозга — в зоне ее ответственности эмоциональная регуляция. Обращаясь к такому упражнению, вам удастся снизить тягу к пище, тем более тогда, когда вы не испытываете истинного голода.
Движения тела позволяют сбросить напряжение, поработать со стрессом, расстаться с мышечной скованностью, сбить адреналин и успокоить нервы.
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