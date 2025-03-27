Этот трюк позволит не переедать

Как за несколько секунд отвлечь организм от желания есть

Чувствуете, что захотелось перекусить? Вы уверены, что это настоящее желание поесть, когда следует уделить время полноценному приему пищи, или вы просто немного устали или заскучали и вам захотелось порадовать себя чаем с конфетами?

Обмануть организм и не пойти на поводу у ложного голода, а значит, не набрать лишних килограммов позволит простой трюк — тряска. Помните, как собаки стряхивают с себя воду после купания? Сделайте нечто подобное, заставьте свое тело прочувствовать эти вибрации. Встряхните себя и отведите на это 20 секунд.

Это является способом саморегуляции. При помощи такой вибрации активизируется префронтальная кора головного мозга — в зоне ее ответственности эмоциональная регуляция. Обращаясь к такому упражнению, вам удастся снизить тягу к пище, тем более тогда, когда вы не испытываете истинного голода.

Движения тела позволяют сбросить напряжение, поработать со стрессом, расстаться с мышечной скованностью, сбить адреналин и успокоить нервы.

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