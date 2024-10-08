Этот способ помогает при низком давлении

Поднять показатели можно простым массажем

При низком давлении можно воспользоваться техникой точечного массажа. Методику разработали в Древнем Китае, будучи уверенными, что рука человека представляет некую карту, отражающую все тело.

Так, большому пальцу дано отвечать за состояние головы и шеи, потому воздействие на него способствует разгону кровообращения в этих местах.

Можно со скепсисом относиться к такому способу повышения давления, а можно испытать его эффективность на себе или близких.

Техника: с тыльной стороны ладони найдите место нижней фаланги большого пальца, затем ее нужно интенсивно массировать, направляя движению к ногтю. Воздействие продолжаем в пределах трех — пяти минут. После эту манипуляцию нужно проделать с большим пальцем другой руки.

Массаж приводит к активизации энергетических точек и позволяет ощутить прилив сил, что стабилизирует самочувствие.