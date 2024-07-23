Этот способ избавит от укачивания в транспорте

Почему вообще организм так реагирует на движение

Некоторые люди тяжело переносят поездки в транспорте из-за склонности организма к укачиванию. Этот неприятный процесс сопряжен с закономерностями взаимосвязи мозга и тела.

«Во время езды вестибулярная система и зрение сообщают, что организм находится в движении, а рецепторы мышц — что в покое. Бывает и наоборот, когда мы смотрим, например, в телефон, перед глазами неподвижный объект, а вестибулярный аппарат показывает движение. И часто мозгу не удается сопоставить две противоречащие друг другу информации. Невозможность их согласовать приводит к подобным ощущениям», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Чтобы снизить последствия укачивания, в транспорте рекомендуется садиться ближе к водителю или пилоту, не есть за два часа до выезда, не пить алкоголь или кофе, а также высыпаться, особенно перед поездкой в автобусе.

«Еще можно заклеить себе пупок пластырем крест-накрест», — отмечает доктор.

Тогда внимание будет переключено, ведь пластырь окажет раздражающее и отвлекающее действие на чувствительное место тела, к тому же может сработать эффект плацебо.

Когда уже укачало и тошнит, не стоит принимать горизонтальное положение, нужно открыть окно или включить вентилятор (кондиционер), выпить чай из ромашки, имбиря или мяты либо теплую воду с лимоном.

Если вы с малых лет страдаете от укачиваний или такая проблема есть у ваших детей, натренировать вестибулярный аппарат помогают велосипедные прогулки, занятия горными лыжами, бальными танцами, аэробикой.

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