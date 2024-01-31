Этот простой способ может избавить от головной боли

Он действует, если болевые ощущения зарождаются в шее

Людям, страдающим мигренями или головными болями напряжения, способен помочь массаж шеи, если боль запускается именно в этой области.

«Пациенты с головными болями и мигренями имеют воспаленные и напряженные шейные мышцы, воспаление которых и может вызывать боли», — говорят ученые.

Представители науки в новом исследовании изучали группу добровольцев, 28 из которых жаловались на головные боли напряжения или мигрени, другие 22 человека такой проблемы не имели. При МРТ-сканировании выяснилось, что у людей с болями шейные мышцы были сильно напряжены, также там наблюдалось скопление жидкости, что считается воспалительным маркером. Такие случаи хорошо поддаются коррекции массажной техникой.

Всем, кто страдает от частых головных болей, следует пройти обследование и определить причину неприятного состояния, чтобы начать правильное лечение. Когда массаж может иметь результат и к нему нет противопоказаний (это скажет врач), стоит записаться на курс к специалисту.