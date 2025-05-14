Этот признак бывает единственным при сезонной аллергии

С каким симптомом нужно показаться врачу

Если весной вы начали страдать от головных болей, не исключено, что это аллергическая реакция на сезонное цветение. От аллергического воспаления утолщается слизистая оболочка, выстилающая пазухи носа, раздражаются нервные окончания и меняется давление в носовых пазухах, что становится причиной головных болей.

При такой жалобе пациенты довольно часто не имеют никакой активной инфекции и воспаление сопряжено именно с аллергической реакцией.

«Головная боль может иррадировать в зоны вокруг щек, глаз или лба, ощущение будет напоминать давящее воздействие на лицо. Когда боль связана с аллергией, светобоязнь или другие симптомы, характерные для мигрени или головных болей напряжения, отсутствуют», — говорят аллергологи-иммунологи.

Если с такой болью человек выпивает антигистаминный препарат или просто закапывает в нос, а после ощущает облегчение самочувствия, причиной тому явно сезонная аллергия.

Отметим, для точной постановки диагноза важно обратиться к врачу и подобрать правильное лечение.

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