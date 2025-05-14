Если весной вы начали страдать от головных болей, не исключено, что это аллергическая реакция на сезонное цветение. От аллергического воспаления утолщается слизистая оболочка, выстилающая пазухи носа, раздражаются нервные окончания и меняется давление в носовых пазухах, что становится причиной головных болей.
При такой жалобе пациенты довольно часто не имеют никакой активной инфекции и воспаление сопряжено именно с аллергической реакцией.
«Головная боль может иррадировать в зоны вокруг щек, глаз или лба, ощущение будет напоминать давящее воздействие на лицо. Когда боль связана с аллергией, светобоязнь или другие симптомы, характерные для мигрени или головных болей напряжения, отсутствуют», — говорят аллергологи-иммунологи.
Если с такой болью человек выпивает антигистаминный препарат или просто закапывает в нос, а после ощущает облегчение самочувствия, причиной тому явно сезонная аллергия.
Отметим, для точной постановки диагноза важно обратиться к врачу и подобрать правильное лечение.
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