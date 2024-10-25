Этот микроэлемент способствует продлению жизни

Но он не синтезируется организмом

Учеными установлено, что, потребляя селен, можно увеличить теломеры в длину. Теломерами являются концевые участки хромосом, защищающие их от повреждений и препятствующие их «склеиванию» с другими хромосомами. Длина теломер считается маркером, по которому определяется биологическое старение, — короткие теломеры говорят о старости и прогрессировании болезней.

Селену присущи антиоксидантные свойства, предотвращающие нарушение целостности клеток, благоприятствующие их росту, помогающие функционировать щитовидной железе, укрепляющие иммунную систему, снижающие вероятность патологий сердца и поддерживающие здоровое старение.

«Селен не вырабатывается в организме, потому получить его можно из пищи — бразильского ореха, устриц, тунца, палтуса, куриной, свиной или говяжьей печени, морского окуня, мидий, скумбрии холодного копчения, вареной индейки, вареного куриного яйца, тушеной курицы», — отмечают диетологи.

При дефиците селена его также нужно принимать в виде добавки, но только по рекомендациям врача, потому что избыточное потребление микроэлемента ведет к его накоплению в организме, что имеет токсичное воздействие.