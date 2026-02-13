Этот контрацептив наиболее эффективен для защиты от ЗППП

Международный день презерватива проходит 13 февраля

Международный день презерватива служит напоминанием для людей, что сиюминутное удовольствие нельзя сопоставлять с ценностью здоровья. Презерватив — это не только предупреждение незапланированной беременности, это в первую очередь наиболее рабочее средство для защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Несмотря на то, что медицина развивается головокружительными темпами, многие из половых инфекций остаются весьма опасными для человеческого организма. И если на избавление от одних может потребоваться много сил, времени, и даже денег, другие остаются большой проблемой до конца жизни, поскольку не поддаются излечению. Поэтому врачи рекомендуют не игнорировать использование презерватива до тех пор, пока не появится полной уверенности в своем выборе и партнере.

