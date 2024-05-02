Этот аромат серьезно отпугивает клещей

Он может даже вызвать смерть насекомого

Собираетесь в выходные на природу? Тогда вам следует позаботиться о защите себя, близких и домашних питомцев от клещей. С этой целью следует правильно одеваться и проводить обработку средствами, отпугивающими кровососущих.

«Отогнать клещей под силу экзотическому аромату, который источает эвкалипт лимонный, можно использовать его эфирное масло», — информируют энтомологи.

Это вещество способно даже уничтожить насекомое, если хорошо пропитать маслом ткань. Производители репеллентных и акарицидных средств для борьбы с иксодовыми клещами часто обращаются к названному компоненту.

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