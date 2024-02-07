Это вещество в зубной пасте провоцирует дисбиоз полости рта

Лучше избегать данного ингредиента в составе

Сложно читать мелкий шрифт на упаковке, но часто необходимо поинтересоваться составом не только пищевой продукции, но и привычных средств гигиены. Так, стоматологи советуют воздержаться от использования зубной пасты с наличием триклозана.

«Ранее триклозаном боролись с пестицидами, затем вещество внедрилось в бытовую химию, а после в гигиенические средства, одним из которых и является зубная паста. В нее компонент включают с целью уничтожения патогенов, но триклозану присуща агрессивность: он расправляется не только с болезнетворными, но и с полезными микроорганизмами, что развивает в полости рта дисбиоз», — объясняют медики.

Так что пасту следует выбирать с более безопасным антисептиком в составе, допустим с хлоргексидином.