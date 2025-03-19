Это упражнение нужно делать при головокружении

Самочувствие во время приступа желательно зафиксировать

Головокружение — это состояние, при котором нарушается равновесие, появляется ощущение неуверенности положения своего тела в пространстве, иллюзия вращения тела в разных плоскостях или смещения окружающих предметов.

Если головокружение сопровождается потерей сознания, двоением в глазах, головной болью, рвотой, пострадавшему нужно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

«Во время приступа нужно попытаться записать на камеру телефона движения открытых глаз при взгляде прямо сквозь телефон, направо сквозь телефон, налево сквозь телефон на протяжении времени от 30 секунд до 2—3 минут», — говорит сурдолог высшей квалификационной категории к. м. н. клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Наталья Черныш.

Когда приступ головокружения возникает утром при повороте на правый бок, нужно спокойно повернуться на левый бок, а через 2—3 минуты медленно встать. Если приступов больше не повторяется, необходимо 14 дней спать на левом боку в возвышенном положении и не совершать резких поворотов головой.

При рецидивах головокружения нужно обратиться к оториноларингологу или неврологу.

Упражнение Брандта — Дароффа при головокружении: нужно сесть в центре кровати, повернуть голову на 45° влево, лечь на правый бок, сохраняя исходный поворот головы, подождать 30—60 секунд и, не меняя положения головы, медленно сесть. То же повторить в другую сторону. Упражнение можно выполнять трижды в день по пять подходов, но как только вы чувствуете, что головокружение прошло, прекратите упражнение.