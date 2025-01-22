Это не рак: как проявляется канцерофобия

По каким причинам человек боится онкологии

Канцерофобия — это боязнь заболеть раком, причем она бывает до такой степени сильной, что негативно сказывается на повседневной жизни человека.

«Когда человек страшится этого диагноза, он может все проявления со стороны тела воспринимать как симптомы онкологии: пугаться внезапных болей, высокой температуры, запора, шишечки в теле, которая болит при пальпации, головных болей и продолжительного дискомфорта в спине. При каких-либо симптомах, вызывающих беспокойство, нужно обращаться к врачу, а не выставлять диагнозы самостоятельно и не экспериментировать с сомнительным лечением», — говорят онкологи.

К симптоматике канцерофобии относят наличие постоянных мыслей об онкологии и ее признаках; игнорирование медицинского обследования для выяснения диагноза или, напротив, частое и нецелесообразное посещение врачей; появление тревожности и стресса, связанных с вероятной болезнью.

Канцерофобия бывает спровоцирована личным опытом. Когда человек уже поборол болезнь, он может бояться рецидива. Или он наблюдал за течением онкологии у близкого человека, а также знает о своей генетической предрасположенности к недугу. Еще усиление страха порой вызвано чрезмерным потреблением информации о раке.

Если страх заболеть онкологией делает вашу жизнь невыносимой, необходимо обратиться за психотерапевтической помощью.