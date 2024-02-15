Это характерные признаки менингита

Связано ли отсутствие шапки с заболеванием

Менингит представляет собой инфекцию, заражение которой происходит воздушно-капельным путем при контактировании с заболевшим. Менингит характеризуется сильным воспалением мозговых оболочек и опасен тяжелыми осложнениями и риском летальности.

«Начало инфекционного процесса схоже с течением ОРВИ: больной жалуется на высокую температуру, наличие слабости и насморка, боли в горле и голове. Распознать менингит позволяют сопутствующие высокой температуре ощущение светобоязни и ригидности (твердости, скованности) мышц затылочной области, когда человек не может сгибать шею или приближаться подбородком к груди. Также симптомами менингита считаются тошнота и рвота, появление на коже высыпаний, напоминающих мелкие кровоподтеки типа звездочек», — информируют врачи.

Устойчивое же мнение, что ходить без шапки зимой опасно развитием менингита, неверно. Повторимся: менингит — это инфекция — бактериальная, вирусная или грибковая. Но в минусовые температуры все же не стоит пренебрегать головным убором, потому что переохлаждение способно запустить развитие патологических процессов в организме, а еще холод часто становится причиной головной боли.