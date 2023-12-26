Этими видами спорта можно продлить жизнь на 10 лет

Почему важна командная игра

Физическая активность повышает выносливость организма, укрепляет здоровье и даже способствует продлению жизни. Отдельные виды спорта вообще могут добавить до 10 лет, как установили ученые.

«Наблюдение на протяжении четверти века за 8,5 тысячи человек, имеющих хорошее здоровье, выявило, что командными видами спорта удается продлевать жизнь. Так, занимающиеся теннисом могут прожить почти на 10 лет дольше, в отличие от тех, кто не практикует активности, любители бадминтона — на 6 лет, увлекающиеся футболом выигрывают более 4,5 года. Отдельными видами спорта — плаванием, бегом трусцой и гимнастикой — можно продлить жизнь на 3 года и чуть более», — сообщают представители науки.

Эксперты полагают, что эффект командных видов спорта в том, что они будят в человеке детские игровые инстинкты, являющие собой настоящий источник молодости. Кроме этого, подобные увлечения требуют социального взаимодействия, а контактирование с людьми благоприятно сказывается на состоянии здоровья.