Этими способами не побороть анемию

Решать вопрос нужно при помощи медикаментов

Правильное питание — залог здоровья, но иногда в организме возникают состояния, когда одним питанием не восполнить нехватку ценных веществ, потому при диагностированной анемии, например, следует прислушаться к рекомендациям врача, вместо того чтобы обращаться к сомнительным способам повышения уровня железа.

«Кто-то втыкает гвозди в яблоки для „обогащения“ их железом. Это бесполезно и к тому же опасно, поскольку железо из гвоздей организм не усвоит, а вот ржавчина и грязь точно будут вредны. Некоторые едят гематоген, но на самом деле там слишком мало железа для лечебного эффекта. Это скорее сладость, чем лекарство», — рассказывает главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Другой способ — питье гранатового сока. Да, напиток полезен, но есть нюанс: сок помогает усваивать железо из других продуктов благодаря содержащемуся в нем витамину C. Потому в сочетании с гранатовым соком желательно употреблять продукты с гемовым железом в составе.

Налегать на гречку и тыквенные семечки врач тоже не советует, там содержится негемовое железо, потому при анемии без мяса, печени и рыбы не обойтись.

При низком гемоглобине нужно также проверить уровень ферритина, витамина B12 и фолиевой кислоты. Получив результат с дефицитами, обязательно посетите врача, чтобы повысить железо медицинскими препаратами.