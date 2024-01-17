Этими пятью привычками можно повысить вашу продуктивность

Что позволит хорошо работать и не чувствовать сильной усталости

Начало года всегда сопряжено с новыми замыслами и грандиозными планами по улучшению жизни, и помимо основной деятельности находится множество менее важных дел, которые тоже нельзя игнорировать. Как повысить собственную продуктивность, если пока не получается успевать все и везде? Помогут полезные привычки, которые, кстати, способствуют и дисциплине, — еще один важный навык успешных людей.

Заполняйте ежедневник. Если вечером садиться и расписывать все, что нужно сделать в предстоящий день, вы сможете не упустить ничего важного, ведь будете сверяться со списком. В конце дня обязательно подводите итог. Когда заметите, что все галочки проставлены, получите удовольствие и новый стимул для выполнения будущих задач.

Заботьтесь о ресурсе. Задачи в планинге должны между собой чередоваться. Пусть ресурсозабирающие действия сменяются ресурсодающими, иначе вы будете чувствовать опустошение. Всегда, если что-то выбило вас из колеи или заставило чувствовать слабость, стремитесь к восполнению сил приятными занятиями.

Высыпайтесь. Чтобы утро было добрым и энергии хватило до вечера, нужно хорошо поспать ночью. Пренебрежение сном отражается на самочувствии, внешности, здоровье и, конечно, дееспособности.

Медитируйте. Необязательно осваивать сложные духовные практики и куда-то перемещаться в своем сознании, можно просто в момент появления разбалансировки (вы устали или начинаете нервничать) замедлиться — сесть или лечь, ни о чем не думать, правильно дышать, расслабиться на несколько минут. Обзаведясь такой привычкой, вскоре заметите, что ваша энергия больше не расходуется впустую.

Читайте. У вас на это нет времени? Но оно же есть на пролистывание ленты в социальной сети? Уделяйте хотя бы десять минут чтению книг каждый день. Такое времяпрепровождение даст вам новые знания, поможет расслабиться, вдохновит на новые идеи, позволит переосмыслить свои действия или взглянуть на какую-то ситуацию под другим углом, что непременно сделает вас продуктивнее.