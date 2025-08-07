Этими привычками вы наносите вред своим волосам

Нужно пересмотреть питание и уход

Недовольны качеством волос? Отмечаете чрезмерное их выпадение? Не исключено, что вы вредите своей шевелюре привычными действиями и даже не осознаете этого.

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, им нужен кератин, то есть белок. Когда в рационе мало белковых продуктов, строительного материала для обновления волос будет недоставать. Человеку требуется 1 грамм белка на каждый килограмм веса. В меню важно включать как животные, так и растительные источники белков.

Также в питании важно не игнорировать микроэлементы — цинк, железо, кремний, серу, селен, часто в организме наблюдается их дефицит. Чтобы восполнить нехватку, нужно проконсультироваться с врачом о приеме добавок.





«Другая привычка касается особенностей ухода. Кто-то во время мытья головы включает излишне горячую воду — это неправильно. От этого происходит чрезмерная активация сальных желез, что вызывает сильную жирность волос и неопрятность. Вода для мытья головы должна иметь комнатную температуру», — говорят трихологи.

Еще волосам вредит злоупотребление фиксирующими средствами, которые содержат обилие отдушек и силиконов. Это нередко приводит к аллергическим реакциям.

Немаловажным для состояния волос является и уровень влажности воздуха в помещении, где вы живете и работаете. Чтобы волосы не страдали, стоит избегать сухости — в этом поможет увлажнитель.

И не стоит часто делать сильно стягивающие волосы прически и лучше отказаться от ношения тугого хвоста, иначе произойдет перенапряжение луковиц и последующее их ослабевание.

