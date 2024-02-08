Этим дыхательным упражнением можно «очистить» мозг

Практика обеспечивает защиту от болезни Альцгеймера

Легко и просто снизить уровень бета-амилоидных пептидов и замедлить формирование амилоидных бляшек, а проще говоря, профилактировать болезнь Альцгеймера, можно обычным дыхательным упражнением.

«Длинные вдохи и выдохи. Не менее пяти секунд. На 5 счетов долгий вдох, а потом на те же 5 счетов долгий выдох. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Так вы сократите риски развития болезни. Через 4 недели в крови уменьшается уровень бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием Альцгеймера», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Фокусировка на дыхании, сознательное его замедление, лучше всего удается при пробуждении или подготовке ко сну.

«Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Симпатическую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьется на вдохе и реже на выдохе. Обе системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера», — говорит доктор.

С возрастом способность организма переключаться между системами теряется, тогда как раз этот механизм снижает производство бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо отражается на мозге. Сознательное управление своим дыханием и связанным с ним сердечным ритмом позволяет человеку «очистить» мозг от веществ, вредящих органу.

Для профилактики болезни Альцгеймера также важно:

• пить кофе в умеренном количестве (примерно две чашки в день, без сахара), если нет других противопоказаний к употреблению напитка;

• заниматься скандинавской ходьбой — вообще, полезны любые посильные физические упражнения, но ритмичные движения рук при северной ходьбе выполняют роль насоса, улучшающего кровоснабжение головного мозга;

• осваивать что-то — любые обучающие занятия создают новые нейронные связи и «обновляют» мозг;

• принимать витамин D (по согласованию с врачом);

• в целом следовать здоровому образу жизни, где питание, сон и отсутствие зависимостей играют важную роль.