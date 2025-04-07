Масштабное исследование ученых показало, что люди, которым ставили диагноз «колоректальный рак», за несколько месяцев до выявления недуга жаловались на появление нетипичных кровяных примесей в кале, боли в области живота и нарушения стула. Еще многие говорили о потере аппетита и развитии анемии.
«Обычно от начала первичной симптоматики до обнаружения патологии у исследуемых пациентов проходило от четырех до шести месяцев», — сообщают специалисты.
Отметим, колоректальный рак является третьим по распространенности онкологическим заболеванием в мире. Его доля составляет около 10% всех случаев онкологии.