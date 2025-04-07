Эти жалобы беспокоят за несколько месяцев до обнаружения рака толстой кишки

Какие симптомы указывают на развитие заболевания

Масштабное исследование ученых показало, что люди, которым ставили диагноз «колоректальный рак», за несколько месяцев до выявления недуга жаловались на появление нетипичных кровяных примесей в кале, боли в области живота и нарушения стула. Еще многие говорили о потере аппетита и развитии анемии.

«Обычно от начала первичной симптоматики до обнаружения патологии у исследуемых пациентов проходило от четырех до шести месяцев», — сообщают специалисты.

Отметим, колоректальный рак является третьим по распространенности онкологическим заболеванием в мире. Его доля составляет около 10% всех случаев онкологии.