Эти витамины нужны организму весной

Они помогают адаптироваться в межсезонье

Весной природа пробуждается, дни удлиняются, а погода радует теплом. Однако человек при всем этом великолепии может чувствовать недомогание. Часто причиной недостатка жизненных сил являются потраченные за зиму ресурсы организма. Помочь себе можно витаминами. Какие именно нужны добавки, определит врач с учетом анамнеза и анализов, но есть компоненты, которые точно понадобятся в марте каждому человеку.

«Весной точно не хватает витамина С, он очень важен для укрепления иммунитета, поддержания в тонусе сосудов, а также эластичности и красоты кожи. „Добыть“ его можно в квашеной капусте — 150—200 граммов продукта достаточно, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. Также в капусте содержатся пребиотики — полезные пищевые волокна, которые способствуют сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике и опосредованно также повышают иммунитет», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Еще витамин C есть в замороженных ягодах, особенно его много в красной и черной смородине: в 100 граммах свежей черной смородины содержится три суточные нормы витамина С, в размороженной — как минимум одна. Кроме витаминов, в ягодах изобилие антиоксидантов, защищающих клетки организма от преждевременного старения.

Хорошим источником витамина С считаются и плоды шиповника, причем в сушеных ягодах примерно вдвое больше нужного вещества, чем в свежих. Шиповник можно просто заваривать с чаем, но надо соблюдать меру при его потреблении.

«Второй важный весной витамин — А. С детства нам известно, что витамин А содержится в моркови и других оранжевых овощах — тыкве, болгарском перце. Лучше компонент усваивается с жирными продуктами: например, морковный сок — со сливками, а тыква — со сметаной. Очень полезно добавлять в рацион печень трески — в ее 100 граммах заключена четырехкратная суточная норма витамина A»,— отмечает Дмитрий Тарасов.

Также весьма ценными для здоровья компонентами в весенний период становятся витамины группы В — они особенно важны для сохранения душевного равновесия, поскольку регулируют функции нервной системы, вещества необходимы и при усиленных умственных нагрузках. Витамин В можно найти в печени, бобовых, шпинате и других продуктах.