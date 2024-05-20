Эти три типа продуктов не позволят вам стать стройнее

Если не убрать их из рациона, остается только грезить о хорошей фигуре

Хотите похудеть, но это у вас никак не получается? Вероятно, в вашем питании присутствует три вида продуктов, которые препятствуют процессам жиросжигания. Что же это?

Нет никаких секретов. Первым врагом стройности считается фастфуд, насыщенный трансжирами, которые непременно отправляются в жировое депо, добавляя объемов из некрасивых складок и выпирающего живота.

«Фастфуд содержит в себе слишком много усилителей вкуса, от которых формируется зависимость, потому и отказаться от такой еды всегда сложно, но необходимо, если вам дорого здоровье и к тому же есть желание похудеть», — сообщают врачи.

Врагом номер два диетологи считают сладкие газированные напитки, богатые сахаром, вкусовыми улучшителями и иной химией.

И конечно, замыкают тройку «вредителей» для фигуры сладости. Если решили расстаться с лишним весом, вето коснется всего: булочек, тортов, конфет, шоколада, батончиков, творожных сырков, каш быстрого приготовления и подобного.

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