Эти три симптома являются основанием для отказа от кофе

Популярный напиток подходит не каждому

Кофе относится к самым популярным напиткам во всем мире, к тому же он хорош не только вкусом и ароматом, но и целебными свойствами, среди которых — способность снижать риски сахарного диабета II типа, возможность улучшать состояние мозга и стимулировать процесс похудения (при условии, что в кофе не добавляют молоко и сахар). Однако баловать себя этим чудесным во всех смыслах напитком могут не все.

«Если после питья кофе вы замечаете эти проявления, от дальнейшего потребления напитка нужно воздержаться. Вам сложно засыпать и сам сон стал хуже, чувствуете тревогу и беспокойство, мучаетесь от учащенного сердцебиения? Откажитесь от кофе», — предупреждают врачи.

Когда имеются негативные реакции, связанные с употреблением кофе, нужно рассказать об этом врачу — возможно, есть какое-то заболевание, о котором вы еще не знаете, например нарушение сердечного ритма.

Отметим, даже здоровый человек не должен злоупотреблять напитком, лучше не превышать трех чашек кофе в сутки.