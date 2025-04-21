Эти способы снимут с лица «праздничный» отек

Что делать, если застолье привело к ухудшению внешнего вида

Заметили, что после пасхальных угощений ваше лицо стало выглядеть «тяжелым», появилась отечность и припухлость? Тогда вам требуется скорая помощь, которую можно оказать себе самостоятельно.

Конечно, для улучшения внешности следует перейти к правильному питанию, а не увлекаться всю неделю куличами и прочими калорийными угощениями. Важно соблюдать питьевой режим и употреблять свою норму воды. Не бойтесь, что от воды отеков станет еще больше, напротив, задержка жидкости случится при ее недостатке. Лучшим питьем считается теплая вода, а вот от кофе и сладких газированных напитков положено воздержаться.

Сделайте массаж лица при помощи рук или скребка гуаша. Движения должны быть легкими и медленными. Двигайтесь от центральной части лица к ушной зоне, от подбородка к области скул, от внутренних уголков глаз к вискам. Так стимулируется лимфоотток. Прорабатывать сами лимфоузлы можно только при наличии соответствующих знаний и навыков.

Также эффективны будут лимфодренажные маски и патчи. Необходимое воздействие оказывают средства с кофеином, экстрактом конского каштана и гинкго билоба.