Эти способы похудения не сработают перед Новым годом

Выбирая диету, нужно убедиться в адекватности методики

С Новым годом связано множество традиций, одна из которых — похудение к торжеству. Когда до главной ночи года остается всего две недели, многие женщины собирают волю в кулак и пытаются сбросить лишние килограммы, чтобы блистать на празднике вместе с новогодней елкой. Однако не все способы похудения оказываются рабочими. Рассмотрим, на какие методы по устранению жировых отложений лучше не полагаться.

«Многие теории о снижении веса крепко засели в сознании людей и передаются из уст в уста как заклинание, а на самом деле не имеют под собой никаких оснований. Например, самый известный и хорошо всем знакомый миф: „Нельзя есть после 18 часов!“. Никто не знает, откуда взялось это магическое число 18, но многие придерживаются этого совета. В современном мире у каждого свой распорядок дня, поэтому и время ужина должно подстраиваться под личный режим. Если нужно ложиться спать в 21:00 и вставать в 5 утра, ужин в 6 часов вечера будет вполне разумным выбором, а когда отбой происходит не ранее 23:00, ужин спокойно можно назначать на 8—9 вечера. Наш организм все время использует энергию из пищи, и, если не будет подпитки, он сломается», — сообщает gorsite.ru.





Эти способы похудения тоже являются сомнительными:

• голодание — конечно, отказавшись от еды, вы быстро похудеете, но вместе с жиром сгорит и мышечная масса, уйдут силы, красота и здоровье. А по окончании эксперимента вес стремительно вернется. К тому же именно мышцы играют важную роль в сжигании калорий, потому что на обслуживание мышц требуется больше энергии, так что лучше придерживаться сбалансированной низкоуглеводной диеты и вместе с кардионагрузками посещать силовые тренировки;

• гречневая диета — аминокислотный профиль гречки сопоставим с другими крупами и не имеет особых преимуществ. А еще вареная гречка даже калорийнее вареного картофеля — 97 ккал против 80 на 100 граммов. Так что гречка должна быть в рационе, но бездумное ее потребление неоправданно, тем более что монодиеты, когда в основе рациона лежит какой-то один продукт, опасны развитием дефицитных состояний в организме;

• замена белого хлеба черным — если вы любите белый хлеб, необязательно полностью от него отказываться, можно лишь ограничиться одним-двумя кусочками в день, вписывая их в суточный калораж, ведь по степени полезности виды хлеба примерно равноценны. Также большая часть сортов черного хлеба имеет в составе ту же пшеничную муку, а особый вкус и окрас тесто приобретает от добавленной черной патоки — продукта сахарного производства. Поиск настоящего ржаного хлеба в магазине представляет собой квест, как и цельнозернового или хлеба с отрубями — не обращайте внимание на основную надпись на упаковке, лучше изучите состав;

• раздельное питание — это какое-то ненужное упражнение для нашего организма, имеющего способность переваривать белки, жиры и углеводы совместно. Как показывает практика, составить меню из натуральных продуктов, состоящих только из одного вида питательных веществ, весьма сложно, так что абсолютно раздельное питание сомнительно даже с биохимической точки зрения;

• питье газировки без сахара — все газированные напитки со сниженной калорийностью содержат заменители сахара, на которые поджелудочная железа среагирует так же, как и на обычный сахар, — выбросом инсулина и повышенным аппетитом. Поэтому ко всем «диетическим» продуктам стоит относиться настороженно и знакомиться перед покупкой с их составом;

• тренировки на пустой желудок — кто-то верит, что тренировками на голодный желудок удастся быстрее растопить жировые отложения. На деле подобное оборачивается только быстрым утомлением. Когда организм голоден, он вынужден экономить силы и снижать расход калорий. При истощении энергетических запасов и отсутствии в крови углеводов на фоне отказа от еды тело пытается добыть энергию из мышечной ткани. И вместо потери жира уходят мышцы, а с окончанием тренировочного периода вес вернется в еще большем количестве.

Напомним, безопасное похудение предполагает потерю веса в количестве не более одного килограмма в неделю, то есть за 14 дней до Нового года без рисков подорвать здоровье вы можете сбросить только пару кило.

