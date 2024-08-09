Эти симптомы бывают при «тихом» инсульте

С такими признаками нужно немедленно обратиться к медикам

«Тихий», или «немой», инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения, за которым обычно не следует выраженного расстройства функционирования головного мозга. Проблема в таких случаях обнаруживается позже — во время КТ или МРТ.

Заподозрить «тихий» инсульт можно по:

• головокружению, возникшему неожиданно без явных причин;

• снижению слуха или наличию шума в ушах;

• речевым нарушениям, а также эпизодическим затруднениям в подборе слов или непонятной речи;

• зрительным проблемам, к примеру, когда из зрительного поля выпадает какой-то участок;

• кратковременному онемению в руках, ногах или слабости конечностей.

«Все это может указывать на формирование в мозге ишемического очага — это зона с затрудненным кровообращением и отмиранием клеток», — предупреждают врачи.

Если такие проявления имеются, нужно срочно обратиться за профессиональной помощью. С периода возникновения симптоматики пациенту следует на протяжении 24 часов находиться под врачебным контролем. Это даст возможность поставить точный диагноз, приступить к необходимому лечению и минимизировать риски для жизни и здоровья пострадавшего.