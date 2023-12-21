Эти «сердечные» препараты могут навредить при кардиопатологии

С жалобами на боли в груди обязателен визит к доктору

«Закололо сердце» — и человек сразу тянется к пузырьку с капельками, особенно пристрастие к этим препаратам отмечается у старшего поколения. Кардиологи стараются предостеречь и объясняют, что привычные всем «сердечные» капли никак не могут помочь при действительно имеющейся патологии сердца.

«Эти капли могут использоваться в качестве успокоительного средства, но вот воздействия на сердечную мышцу, когда понадобится реальная кардиопомощь, они не имеют. Кроме того, к ним нельзя прибегать часто, поскольку препараты содержат фенобарбитал — снотворное вещество, вызывающее побочные эффекты», — предупреждают кардиологи.

Официально популярные среди населения капли не относятся к медикаментам, применяемым при кардиопатологиях, кроме того, они могут навредить людям с имеющимися заболеваниями сердца: например, если принять их при развивающемся инфаркте, человек почувствует успокоение и обезболивание, что отвлечет его от плохого самочувствия, и в результате драгоценное время, когда надо обращаться к медикам, будет упущено.

Если у вас часто возникают жалобы на сердце, посетите врача, ведь причина может быть не только в серьезном заболевании миокарда, но и в патологии щитовидной железы, проблемах с желудком или нервной системой. Установление истинного диагноза важно для получения правильной терапии и сохранения здоровья и жизни.