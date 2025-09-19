Эти психические расстройства обостряются у детей осенью

Межсезонье часто обнажает ментальные нарушения

Осень может стать временем обострения психических расстройств не только у взрослых, но и у детей. Потому в этот период родителям следует внимательнее наблюдать за своими чадами.

Чаще всего психотерапевтам приходится иметь дело с неврозами, выявить которые весьма затруднительно в раннем возрасте. Но ряд косвенных признаков может указать на наличие проблемы. Например, проявление необычных реакций на стрессовые ситуации: допустим, острое переживание ребенком отъезда мамы или иного события. В этом случае важно гармонизировать обстановку и не кричать, иначе невротическое состояние усугубится.

«Еще одним расстройством, которое вызывает беспокойство у родителей, является синдром дефицита внимания и гиперактивности — СДВГ. В чистом виде СДВГ встречается реже, чем принято считать, и обычно с подобными проблемами пациенты обращаются к неврологам, а в психиатрическую практику попадают только более сложные случаи», — сообщает Om1.ru.

Также подростки сталкиваются с психическими отклонениями, зависимостями, юношеским максимализмом. Они устраивают протесты, не признают авторитетов, попадают под влияние плохих компаний, обзаводятся вредными привычками и даже пробуют запрещенные вещества, их могут посещать и суицидальные мысли.

Врачи отмечают, что девочки уязвимее перед эмоциональными расстройствами, а мальчики обычно подвержены более грубым психическим отклонениям.

При малейших подозрениях на ментальные проблемы у ребенка (самый распространенный признак — это изменения в поведении) постарайтесь не игнорировать ситуацию и показать чадо специалисту.

