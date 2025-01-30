Эти продукты являются псевдодиетическими

Они осложнят процесс похудения

Определенным продуктам могут приписываться свойства, которыми на самом деле они не обладают. Так, некоторую пищу, причисляемую к диетической, стоит вовсе исключить из рациона тех, кто стремится снизить вес.

«С началом диеты люди заполняют свои продуктовые корзины в супермаркете якобы полезными и низкокалорийными хлебцами. Однако при изучении упаковки можно понять, что зачастую калорийность хлебцев из-за искусственных подсластителей превышает калорийность привычного хлеба. К тому же хлебцы не требуют много времени для переваривания и имеют свойство стимулировать аппетит, что чревато перееданием», — информируют диетологи.

При мелком помоле зерна продукт будет изобиловать простыми углеводами, которые быстро перерабатываются, повышая концентрацию сахара и инсулина, что ведет к желанию снова перекусить. От искусственных подсластителей также запускается производство инсулина, что опасно развитием инсулинорезистентности.

На диете нужно быть осторожнее и с потреблением сухофруктов, сладких плодов типа винограда, хурмы, манго и вообще всего, что имеет высокий гликемический индекс.

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