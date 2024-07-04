Эти продукты усиливают запах пота

В жару от них лучше отказаться

Летом тело интенсивнее потеет, что доставляет определенные неудобства, особенно когда пот начинает источат неприятный запах. Чтобы не усугубить ситуацию, в жаркие дни следует быть особенно избирательным в своем рационе.

«Перец, чеснок, лук усиливают потоотделение, а также запах. По той же причине воздержаться следует от бобовых и свинины, горчицы и хрена, а еще кофеина», — говорят эндокринологи.

Курение (также электронные сигареты) и употребление алкоголя тоже сказываются на активности потовых желез, что отражается на запахе пота, как и одежда из не подходящих для жары материалов — нейлона, полиэстера и подобных.

Потоотделение, сопровождающееся неприятным запахом, делается интенсивнее при стрессе и нервном напряжении. Если вы все время переживаете, что «взмокли и пахнете», следует обратиться к дерматологу и установить провокатора потливости — кстати, им может быть серьезное заболевание.

Летом, как минимум, следует дважды в день мыться в душе и обязательно удалять волосы из области подмышечных впадин, чтобы влага быстрее испарялась и минимизировалось количество бактерий, жизнедеятельность которых вызывает это «амбре».