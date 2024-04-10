Эти продукты помогут уменьшить живот

Если хочется похудеть, их нужно есть регулярно

Весна — время борьбы с лишним весом, и, чтобы сбросить набранное за зиму, нужно пересмотреть свой рацион. От чего-то придется отказаться, например от вредных жиров и быстрых углеводов, а что-то, наоборот, ввести в меню.

«Старайтесь питаться натуральной едой, обеспечивающей организм необходимыми витаминами и микроэлементами, — таким образом лишние килограммы начнут потихоньку растворяться, а талия — становиться точеной», — говорят диетологи.

Уменьшить объемы на животе, а также бедрах поможет наличие в питании натурального йогурта, нежирного мяса (например птицы), яиц и творога — белковая пища позволит устранить лишний жир и построить мышцы, также она важна для состояния сосудов и внутренних органов и гормональной деятельности.