Эти продукты поднимут настроение в грустный понедельник

Почему третий понедельник января считается самым печальным

Британский психолог Клифф Арналл, произведя расчеты при помощи математической формулы, взяв во внимание метеорологические, психологические и экономические данные, определил, что третий понедельник января может считаться «самым депрессивным днем года».

О своем открытии специалист заявил еще в 2005 году, но научных подтверждений его теории пока нет. Однако если вы все же замечаете, что сегодня вас особенно тянет в меланхолию — причиной тому может быть окончание праздников, полное возвращение к рабочим обязанностям, холодная погода и нехватка солнечного света, а также ожидание январской зарплаты, — предлагаем поднять настроение с помощью правильных продуктов, эффективность которых точно подтверждена.





Продукты, поднимающие настроение и уровень счастья:

• шоколад — шоколад, особенно черный, богат флавоноидами и антиоксидантами, которые стимулируют выработку эндорфинов — гормонов радости. Небольшое количество шоколада ежедневно может повысить ваше настроение и снизить уровень стресса;

• бананы — бананы богаты витамином B6, магнием и триптофаном, аминокислотой, необходимой для синтеза серотонина. Регулярное употребление бананов помогает поддерживать стабильное эмоциональное состояние;

• рыба жирных сортов — лосось, скумбрия и сельдь содержат омега‑3 жирные кислоты, которые положительно влияют на работу мозга и позволяют бороться с депрессией. Эти жиры важны для поддержания нормального функционирования нервной системы;

• орехи и семена — грецкие орехи, миндаль, кешью и семена льна являются источниками магния, витамина E и полезных жиров. Они способствуют снижению тревожности и улучшают общее самочувствие;

• цельнозерновые продукты — овсянка, киноа и коричневый рис обеспечивают организм клетчаткой и витаминами группы B, нужными для выработки энергии и стабилизации нервной системы. Употребление цельнозерновых продуктов контролирует глюкозу в крови, предотвращая резкие приступы голода и скачки настроения.

Важно! Если вы грустите уже продолжительное время и даже подозреваете у себя депрессию, следует проконсультироваться о своем состоянии с доктором.

