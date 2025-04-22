Эти продукты нарушают структуру мозга

Поэтому от некоторой пищи тяжело отказаться

При частом потреблении продуктов, проходящих глубокую промышленную переработку, их негативное воздействие отразится не только на обмене веществ и массе тела, но и на структуре головного мозга.

«От чрезмерного поедания такой еды случаются сбои в обмене веществ, повышается индекс массы тела и развивается системный воспалительный процесс, который также касается участков мозга, контролирующих пищевые привычки, что погружает человека в зависимость от нездорового питания», — сообщается об исследовании финских ученых.

Потому тем людям, в чьем рационе зачастую присутствуют ультрапереработанные продукты, так сложно скорректировать свое пищевое поведение.

Авторы научной работы убеждены, что их исследование весьма значимо, ведь оно демонстрирует тесную связь питания, ожирения и здоровья мозга.

Отметим, что к ультрапереработанным продуктам относится пища, в которой много добавок в виде соли, сахара, жиров, красителей, стабилизаторов и консервантов, но мало белка и клетчатки. Это касается замороженных блюд, мясных полуфабрикатов, фастфуда, кондитерских изделий, снеков.