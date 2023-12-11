Эти признаки указывают на обморожение

Как не пострадать в сильные морозы

Холодная погода всегда чревата вероятностью получить обморожение. Как не допустить серьезных последствий и какие признаки говорят о том, что телу нужна помощь?

Первые часы обморожения сопряжены с легкой болезненностью, покалыванием, изменением чувствительности пораженной области. Кожным покровам свойственно холодеть и приобретать бледность. Так проявляется дореактивная стадия обморожения. Перемещаясь в тепло, ткани начинают согреваться, тогда запускается реактивный этап патологии.

Степени обморожения:

• первая — сопровождается умеренной отечностью, жжением, зудом, болью, покалыванием, у человека видно посинение пораженного участка или появление на нем мраморного оттенка. Через семь дней симптомы исчезнут, но далее может отмечаться повышенная реакция на холод;

• вторая — здесь идет некротический процесс кожных покровов. При согревании поврежденному участку свойственно приобретать синюшный оттенок и отекать. В первые трое суток формируются пузыри с серозным или серозно-геморрагическим содержимым. После их вскрытия рана будет беспокоить до месяца;

• третья — этой степени обморожения присущ некроз всех кожных слоев. Сначала кожа будет холодной и белой, а от тепла место поражения приобретет выраженный отек и покроется пузырями с геморрагической составляющей. При вскрытии их рана будет иметь болезненное или малоболезненное дно;

• четвертая — тут кожные поверхности и подлежащие ткани поражает некроз. Удар наносится по подкожной клетчатке, костям и мышцам. Для кожных покровов при этом характерна бледность, холодность, отечность, а чувствительность отсутствует. К серьезному последствию третьей и четвертой степеней обморожения относят сухую или влажную гангрену.

«Чаще всего страдают от морозов открытые части тела: уши, нос, щеки. Также могут пострадать и конечности, например, если использовать тесную обувь. Помимо обморожения отдельных участков тела, может быть общее переохлаждение организма, когда нарушается кровоток, может случиться все что угодно, вплоть до летального исхода. При обморожениях увеличивается риск тромбозов. Сильное обморожение чревато некрозом и даже ампутацией», — говорит заведующий травмпунктом городской клинической больницы № 9 Челябинска, травматолог-ортопед Алексей Бородулин.

Как не допустить печальных последствий:

• Утепляйтесь: используйте варежки, носки и жирный крем для открытых участков тела.

• Ни в коем случае не растирайте и не погружайте травмированную область в горячую воду, только в теплую.

• Не совмещайте алкоголь и прогулки: человек в опьянении может не заметить признаков переохлаждения.

• При сильном обморожении, когда не проходят покраснение, онемение, зуд и боль, скорее обращайтесь к врачу.