Эти признаки говорят о гормональном сбое в организме

Дисбаланс нередко скрывает за собой какое‑то заболевание

Гормональный сбой в организме может говорить о множестве развивающихся недугов, и наиболее частыми становятся нарушения функционирования щитовидной железы или надпочечников.

«Гормональное нарушение определяется в первую очередь по упадку сил, женщины также могут отметить проблемы с менструальным циклом. Гормональные сдвиги сказываются и на других аспектах: у человека снижается либидо, портятся кожа и волосы, ухудшается настроение, развиваются депрессивные состояния, фиксируются скачки артериального давления, нарушается сон, имеются проблемы с массой тела — будь то резкая прибавка или его потеря», — рассказывают эндокринологи.

Пострадать от гормональных нарушений можно и в результате несбалансированного питания, когда в организме случается нехватка белков и жиров, нужных для выработки гормонов, — такое обычно бывает связано с неграмотным похудением.

Еще сбои в гормональной сфере вызываются стрессом, чрезмерными нагрузками, возрастными изменениями либо какими-то заболеваниями, например опухолевым процессом.