Эти привычки помогут дожить до ста лет

День долголетия отмечают 29 августа

В 2001 году 29 августа учеными из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе была обнаружена последовательность из десяти генов, хранящая в себе секрет долголетия. Затем представителям науки удалось понять, что генов, связанных с долгой жизнью, существует куда больше.

Долгожители, за которыми до сегодняшнего дня наблюдали ученые, причисляются к носителям идеального генома, и также у многих из них существует ряд полезных правил, которыми они привыкли руководствоваться.

Что поможет дожить до ста и более лет:

• меньшее количество калорий и больший уровень физической нагрузки;

• мозговая деятельность — когда орган работает, сохраняется память и ясность ума;

• умение давать отпор стрессу;

• отказ от вредных привычек;

• нахождение баланса между трудом и отдыхом, способность расслабляться немаловажна для физического и ментального здоровья;

• ежедневное пребывание на свежем воздухе;

• забота о качестве сна;

• друзья, близкие по духу;

• позитивное отношение к жизни;

• взаимная любовь;

• занятие любимым делом;

• умение радоваться мелочам и получать удовольствие от жизни;

• внимание к самочувствию и регулярное прохождение врачебных осмотров.

