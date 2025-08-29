В 2001 году 29 августа учеными из Медицинской школы Гарварда в Массачусетсе была обнаружена последовательность из десяти генов, хранящая в себе секрет долголетия. Затем представителям науки удалось понять, что генов, связанных с долгой жизнью, существует куда больше.
Долгожители, за которыми до сегодняшнего дня наблюдали ученые, причисляются к носителям идеального генома, и также у многих из них существует ряд полезных правил, которыми они привыкли руководствоваться.
Что поможет дожить до ста и более лет:
• меньшее количество калорий и больший уровень физической нагрузки;
• мозговая деятельность — когда орган работает, сохраняется память и ясность ума;
• умение давать отпор стрессу;
• отказ от вредных привычек;
• нахождение баланса между трудом и отдыхом, способность расслабляться немаловажна для физического и ментального здоровья;
• ежедневное пребывание на свежем воздухе;
• забота о качестве сна;
• друзья, близкие по духу;
• позитивное отношение к жизни;
• взаимная любовь;
• занятие любимым делом;
• умение радоваться мелочам и получать удовольствие от жизни;
• внимание к самочувствию и регулярное прохождение врачебных осмотров.
