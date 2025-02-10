Эти ошибки в душе вредят вашей коже

Некоторые привычки нужно пересмотреть

Принять душ — это не только про гигиену, но и про расслабление, а значит комфорт, и для некоторых людей комфортным считается мытье в горячей воде. Но дерматологи не советуют этого делать.

«От слишком горячей воды происходит разрушение естественного жирового слоя, служащего для предотвращения проблем с покровами, которые начинаются с чрезмерной сухости кожи. Также этот жировой слой обеспечивает иммунную защиту», — говорят врачи.

Если вы делает воду холоднее, практикуя таким образом закаливание, будьте готовы к тому, что после мытья тело попытается привести температуру к балансу, что проявится более активным потоотделением, потому лучше мыться в теплой воде.

Нарушить защитную оболочку можно не только горячей водой, но и очень продолжительным мытьем. Дерматологи уверяют, что 5—10 минут для процедур вполне достаточно.





«Вредным станет и обильное использование мыла или геля, необязательно каждый раз намыливаться полностью, достаточно уделить внимание тем участкам, где более выделяются сало и запах — это лицо, подмышки, ягодицы ступни. Полезнее выбирать средства для мытья без искусственных отдушек, потому что с таковыми кожа еще сильнее высушивается», — отмечают специалисты.

После душа кожа делается чувствительной, из-за чего нежелательно вытираться полотенцем насухо и тереть кожу, совершайте аккуратные движения, как бы промокая тело. Затем надо воспользоваться увлажняющим кремом, чего многие вообще не делают.

Чтобы полотенца не превращались в рассадники патогенов и не вызывали болезни, хорошо просушивайте их после использования, проводите регулярную замену и стирайте при режиме не ниже 60°C.

Что еще вредит коже? Бритье станками с затупившимися лезвиями — это опасно раздражениями и повреждениями покровов. Если вы наносите дезодорант на только что выбритые подмышки, вы должны знать, что это чревато прыщами, зудом и покраснениями, а использование дезодоранта на влажных непросушенных подмышечных впадинах делает средство неэффективным.