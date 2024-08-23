Эти нарушения сна требуют обращения к врачу

Проверьте, является ли ваш сон качественным

Физическому и ментальному здоровью требуется хороший сон, и здесь роль играет не только количество часов, но и качество отдыха. Когда ночной сон сопровождается какими-то нарушениями и проблемы приобретают регулярный характер, следует проконсультироваться с врачом.

«При частых пробуждениях, неглубоком, беспокойном и прерывистом сне могут быть проблемы с щитовидной железой. Сильная ночная потливость случается как при безопасных функциональных состояниях, так и при серьезных заболеваниях. При ранних утренних пробуждениях нужно провериться на эмоциональное расстройство типа депрессии или тревожности», — говорят врачи.

Проявления, указывающие на синдром беспокойных ног, когда возникает потребность в постоянном шевелении ногами или вставании и ходьбе, требуют исключения неврологического расстройства или железодефицита в организме.

Еще один неприятный спутник сна — храп, особенно с паузами, когда человек не дышит, что говорит об апноэ. Эта проблема также сопряжена с частыми пробуждениями и дневной сонливостью.