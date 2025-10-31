Эти косметологические процедуры идеальны для поздней осени

На какой уход обратить внимание

Поздняя осень становится подходящим временем для ряда косметологических процедур, ведь в этот период солнце становится гораздо менее активным, что снижает риски пигментации и раздражения кожных покровов. Прохладной осенью также быстрее проходят восстановительные процессы после манипуляций. Какой уход может быть рекомендован?

Лазерная шлифовка. Удаление верхнего слоя эпидермиса лазером помогает избавиться от мелких морщин, пигментных пятен и рубцов.

Химический пилинг. Срединный химический пилинг отлично подходит для осеннего периода. Благодаря этому методу совершенствуется структура кожи, удаляются омертвевшие клетки, стимулируется выработка коллагена и эластина.

Фотоомоложение. Эта процедура направлена на улучшение цвета лица, устранение сосудистых звездочек и пигментации.

Биоревитализация. Процедура введения гиалуроновой кислоты помогает увлажнить кожу, повысить ее эластичность и тонус. Особенно полезна для сухой кожи, склонной к шелушению.

Мезотерапия. Микроинъекции витаминов и минералов обогащают кожные покровы, повышают клеточный иммунитет и борются с первыми признаками старения.

Для выбора оптимальной процедуры важно учитывать индивидуальные особенности кожи и проблемы, которые вас беспокоят. Консультация специалиста позволит подобрать наиболее эффективные методы ухода именно для вашего типа кожи.

