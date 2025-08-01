Август — пора арбузов и дынь. Эти плоды полезны, но есть их на ночь врачи не советуют, потому что они спровоцируют нарушение сна.
«Обилие воды в этих продуктах — ее в них порядка 90% — станет нагрузкой для мочевой системы, а позыв в туалет точно заставит проснуться среди ночи», — говорят диетологи.
Не лучшая еда для вечернего времени и ананас. В нем в большом количестве содержится кислота, провоцирующая дискомфортные ощущения в желудке, особенно у людей с диагностированным гастроэзофагеальным рефлюксом. А еще отложить до завтрака или обеда следует авокадо. Организму будет достаточно сложно переваривать эти плоды вечером.
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