Эти эмоции мешают вам стать стройнее

Психика и тело должны быть едины

У многих людей отмечается „отделение“ тела от психики, потому нередки случаи, когда человек продолжительное время отводит диетам и стремится к правильному питанию, но никак не может похудеть; или кто-то ежедневно тренируется, но так и не становится довольным своим отражением.

«Непослушание тела в таких ситуациях бывает связано с его отделением от психики, а ведь тело и психика должны пребывать в гармонии», — говорят психологи.

Проблемы, мешающие расстаться с лишними килограммами, могут скрываться в чувстве вины, внутренней пустоте и хроническом ощущении опасности. Тогда человек начинает себя наказывать и перекармливать, пытаться заполнить дыру в душе едой или стать больше своих страхов и отъесться, соответственно.

Если вы понимаете, что не можете похудеть не из-за незнания, лени, безвольности, а из-за глубокой психической занозы, обратитесь к специалисту для коррекции душевного состояния, за которым придет и физическая трансформация.