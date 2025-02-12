Эти «бабушкины» методы лечения стоит забыть

Чего не нужно повторять на себе и близких

В каждой семье имеются нетрадиционные, с точки зрения медицины, способы лечения, но при этом передающиеся из поколения в поколение. Однако, прежде чем опробовать на себе или своих родных очередной «бабушкин» метод, стоит хорошо подумать, не навредит ли такая терапия здоровью еще больше.

«Советы от бабушек могут сработать, но, скорее, как эффект плацебо. Позже можно заметить, что стало еще хуже, ведь некоторые народные рецепты выглядят просто „убийственными“. Беда самолечения еще и в том, что оно крадет время, усугубляя состояние пациента, пока тот не идет к медикам. Есть люди, которые пытаются вылечить народными рецептами не просто насморк, например, а даже онкологию, а это уже риски не только для здоровья, но и жизни», — говорят терапевты.

Рассмотрим наиболее популярные «бабушкины» методы, от которых нужно отказаться:

• закрытое окно — если в доме кто-то болеет, важно регулярно проветривать все комнаты, чтобы в помещении циркулировал свежий воздух — это ускорит выздоровление, а также снизит риски заражения остальных. Устраивать сквозняки не надо, но и держать весь день окна закрытыми крайне нерационально. Кстати, проветривать жилище важно всегда, а не только в период чьей-то болезни;

• горчичники и банки — положить горчичники в носки или поставить банки — значит подвергнуть больного рискам ожогов и повреждений кожи, а вот эффективность таких способов лечения не доказана. Забудьте также про перцовые пластыри и йодные сеточки;

• уксус и спирт — обтираться этими жидкостями при температуре нельзя. Они способны вызвать ожоги и раздражение кожных покровов, спровоцировать интоксикацию организма от всасывания этих жидкостей через кожу, а вдыхание их паров опасно отравлением. Все это лишь усугубит состояние больного;

• горячая картошка — ингаляции над парящей картошкой ведут к ожогам дыхательных путей и слизистых;

• чеснок и лук — закапать нос соком этих ядреных овощей при насморке — значит сжечь слизистые, вызвать аллергию и кровотечение;

• керосин — если вы в детстве часто болели ангинами, вы знаете это страшное слово «керосин». Хорошо, если вы только слышали об этом, хуже, если вам обрабатывали горло горючим топливом. Еще керосином пытаются выводить вшей и глистов, лечиться от астмы, геморроя, патологий печени, дисфункции щитовидной железы. Честно, даже говорить об этом страшно;

• подорожник — это растение врачи готовы признать как дезинфектор, однако такими свойствами обладает лишь сок подорожника, который прежде нужно извлечь, а не просто прикладывать грязный лист к ране — от этого только разовьется местное воспаление.

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