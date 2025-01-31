Эта поза для сна опасна смещением позвоночника

Полезнее всего спать на спине

Поза, в которой человек спит, влияет не только на качество ночного отдыха, но и на состояние организма. Наиболее физиологичной считается поза на спине, когда удается поддерживать голову, шею и позвоночник в нейтральном положении, минимизируя вероятность появления боли и дискомфортных ощущений.

Также подходящим для здоровья считается вариант, если человек расположится на боку и положит поддерживающую подушку между ног — это важно для сохранения правильной осанки и предупреждения проблем с дыхательной системой, уменьшения храпа и облегчения апноэ во время сна.

Нежелательной позицией является сон на животе с подтянутой ногой к грудной части — при таком положении появляется вероятность смещения позвонков и напряжения в шейном и поясничном отделах, к тому же это нагружает области бедер и грудной клетки, осложняя процесс дыхания.

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