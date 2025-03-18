Энергетики повышают детям пульс до критических 250 ударов в минуту

Это состояние часто приводит к смерти

Вступивший с 1 марта запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним не останавливает некоторых продавцов — подросткам все так же удается покупать для себя опасные напитки.

Состав энергетика содержит в себе гремучую смесь из психостимулирующих веществ. Таурину и кофеину удается легко спровоцировать привыкание, потому подростки нередко не ограничиваются одной баночкой энергетика и могут продолжить его употреблять даже после эпизодов с ухудшением самочувствия.

«Из-за того, что у подростков еще не сформирована полностью проводящая система сердца, употребление энергетических напитков вызывает сильное сердцебиение. Не всегда все обходится обычной тахикардией, иногда напиток приводит к злокачественным нарушениям ритма, когда пульс достигает 200—250 ударов в минуту, что грозит потерей сознания и даже летальным исходом», — предупреждают кардиологи.

От выпитых энергетиков повышается и уровень сахара в крови, и резко поднимается артериальное давление, что чревато гипертоническим кризом. Причем проблемы со здоровьем после этих напитков случаются и у взрослых.

Энергетики также вредят пищеварительному тракту, нервной системе, почкам. На фоне постоянного потребления энергетиков нарушается водно-солевой баланс в организме, истощаются его энергетические запасы, ведь после временного прилива сил наступает состояние «выжатого лимона». Как раз из-за этого и хочется выпить новую порцию напитка.