Энергетики негативно отражаются на психике подростков

Напитки ассоциируются с нездоровыми привычками

Потребление энергетиков никак не увязывается с концепцией здорового образа жизни, потому врачи советуют избегать таких напитков, а особенно вредны они для подростков.

«Подросток с жестяной банкой в руках ни у кого не вызывает удивления, но на самом деле картинка достаточно опасная и печальная. Длительные наблюдения показали, что энергетики для подростков — это риски ожирения, аритмии и высокого давления. А еще энергетики влияют на психику: у детей, постоянно пьющих энергетики, она менее устойчива, они чаще страдают от тревожности, депрессии, чаще совершают попытки суицида», — предупреждает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Высокий уровень кофеина, наличие других стимулирующих веществ и обилие сахара в энергетиках делают эти напитки опасными для здоровья.

Пристрастие подростка к энергетикам может тянуть за собой и другие вредные привычки — недостаток сна, курение, употребление алкоголя.