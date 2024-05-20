Электронные сигареты снижают способность к зачатию

Фертильность страдает у обоих полов

Ученые определили, что пристрастие к электронным сигаретам негативно влияет на репродуктивное здоровье женщин, снижая концентрацию антимюллерова гормона (АМГ) — маркера фертильности, по которому оценивается потенциал яичников. Исследование проведено с участием 325 тысяч женщин, чей возраст в основном не превышал 30 лет.

После этого представители науки заинтересовались также состоянием мужчин. Оказалось, что вредная привычка плохо сказывается и на способности к размножению сильного пола, понижая количество сперматозоидов и подавляя их активность.

Помимо сказанного, вейпинг вредит состоянию легких, провоцируя даже хроническую обструктивную болезнь, вызывает онкопоражения организма, сердечные диагнозы, нарушения мозговой деятельности, а еще он может привести к отравлению при использовании некачественной жидкости, которой заправляется электронная сигарета.

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