Эксперт развеял миф о пользе 10 тысяч шагов в день

Врач объяснил, сколько на самом деле нужно ходить для поддержания здоровья

Знаменитая норма в 10 000 шагов ежедневно — это успешный маркетинговый ход, а не научно обоснованная рекомендация. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Минздрава России Ярослав Гурин.

История этого мифа берет начало в 1960-х годах в Японии, где компания выпустила шагомер под названием «manpo-kei», что переводится как «измеритель 10 000 шагов». Хотя сама идея регулярной физической активности действительно полезна для здоровья, конкретная цифра не имеет серьезных научных обоснований.

Сколько же нужно ходить на самом деле?

По словам эксперта, для поддержания здоровья сердца, мозга и нормального обмена веществ достаточно делать 7000—8000 шагов в день. Эта цифра считается «золотым стандартом» для базового здоровья. Дальнейшее увеличение количества шагов дает уже незначительную прибавку в пользе.

Важен не только объем, но и интенсивность ходьбы. Тридцать минут быстрой ходьбы, когда вы немного запыхались, но можете поддерживать разговор, часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 000 шагов.

Кому стоит быть осторожнее?

Интенсивная ходьба может быть противопоказана людям с выраженным артрозом тазобедренных или коленных суставов. При истончении суставного хряща чрезмерная ударная нагрузка может ускорить его разрушение, вызывая боль и воспаление. В таких случаях врач рекомендует дозированную активность (например, плавание или велосипед), а также обязательную консультацию с ортопедом.