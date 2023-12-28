Дышать ртом вредно для здоровья и внешности

Если носовое дыхание затруднено, надо решать проблему

Когда человек вынужден дышать ртом, он лишает свой организм естественной защиты, обеспечиваемой при дыхании носом. Во рту нет подобной фильтрующей составляющей, способной очистить вдыхаемый воздух. При дыхании носом же в организме вырабатывается монооксид азота — это вещество отфильтровывает бактерии и вирусы.

«Монооксид азота активирует реснички эпителия в полости носа и расширяет сосуды, что обеспечивает большую поставку кислорода в организм, а это способствует восстановлению, улучшению состояния дыхательной и вегетативной нервной систем», — говорят оториноларингологи.

Если постоянно дышать через рот, заложенность носа лишь усилится, и тогда человек будет использовать сосудосуживающие капли на постоянной основе.

От ротового дыхания также развиваются иные осложнения: может случиться искривление зубов и нарушение прикуса, появиться ночное апноэ, даже лишний вес, сутулость и тревожность.

Также подобная привычка способна деформировать лицо, у ребенка оно начнет «расти» вниз, а взрослые обзаведутся вторыми подбородками, носогубными складками и заломами. Все это обусловлено отсутствием контакта языка и неба, что возможно только тогда, когда рот закрыт.