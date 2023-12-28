Когда человек вынужден дышать ртом, он лишает свой организм естественной защиты, обеспечиваемой при дыхании носом. Во рту нет подобной фильтрующей составляющей, способной очистить вдыхаемый воздух. При дыхании носом же в организме вырабатывается монооксид азота — это вещество отфильтровывает бактерии и вирусы.
«Монооксид азота активирует реснички эпителия в полости носа и расширяет сосуды, что обеспечивает большую поставку кислорода в организм, а это способствует восстановлению, улучшению состояния дыхательной и вегетативной нервной систем», — говорят оториноларингологи.
Если постоянно дышать через рот, заложенность носа лишь усилится, и тогда человек будет использовать сосудосуживающие капли на постоянной основе.
От ротового дыхания также развиваются иные осложнения: может случиться искривление зубов и нарушение прикуса, появиться ночное апноэ, даже лишний вес, сутулость и тревожность.
Также подобная привычка способна деформировать лицо, у ребенка оно начнет «расти» вниз, а взрослые обзаведутся вторыми подбородками, носогубными складками и заломами. Все это обусловлено отсутствием контакта языка и неба, что возможно только тогда, когда рот закрыт.