Дыня успокоит нервы и выведет токсины

Какими еще ценными свойствами обладают плоды

Август — подходящая пора, чтобы полакомиться дынями. В этих плодах содержится высокий уровень витамина C, который играет важную роль в поддержании иммунной системы, что актуально к предстоящему сезону простуд; также витамин C способствует заживлению ран и улучшает усвоение железа.

«В дыне присутствуют витамины группы B, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин) и B6 (пиридоксин), которые участвуют в обмене веществ и поддерживают здоровье нервной системы. Дыня также богата бета-каротином — предшественником витамина A, улучшающего зрение и состояние кожи», — говорят нутрициологи.

Дыня содержит калий, он помогает регулировать уровень жидкости в организме, поддерживает нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы и снижает риск гипертонии, и магний, расслабляющий мышцы и улучшающий сон.

Диуретические свойства дыни полезны при заболеваниях мочевыводящих путей, еще продукт сопутствует устранению токсинов из организма. Кроме того, дыня содержит клетчатку, поддерживающую здоровье кишечника и нормализующую пищеварение.

При всех преимуществах дыни она не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом.

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