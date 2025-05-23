Движение самоката на этой скорости снижает риски травм

Самокатчикам также нельзя забывать об элементах защиты

Наиболее распространенные причины травматизации самокатчиков — передвижение на высокой скорости и отсутствие защитной экипировки.

«Падая с электросамокатов, люди больше всего рискуют головой. В виде последствий фиксируются ушибы мягких тканей лица и головы, выбитые зубы, черепно-мозговые травмы. Еще приходится иметь дело с серьезными повреждениями суставов рук и ног, головы, позвоночника», — сообщают травматологи.

На то, насколько повреждения станут серьезными, влияет скорость движения самоката — рекомендуется не превышать показатель в 25 км/ч.

Также с целью безопасности следует надевать шлем и прочие защитные элементы на тело, соблюдать правила дорожного движения, отказаться от наушников во время езды и, конечно, не употреблять алкоголь.