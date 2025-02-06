Двенадцать правил долголетия от ученого‑геронтолога

Какие аспекты включает в себя здоровый образ жизни

И все-таки жизнь прекрасна! Иначе люди не интересовались бы так активно тем, что же способно продлить срок человека на земле. Рассмотрим двенадцать правил долголетия российского ученого, специалиста в области электрофизики и статистической геронтологии Юрия Гущо.

1. Свежий воздух. Регулярное пребывание на свежем воздухе и общение с природой важно для здоровья и долголетия.

2. Питьевой режим. Ежедневно следует выпивать до двух литров воды, а в жаркие дни еще больше.

3. Здоровая пища. Приобщитесь к правильному питанию и тщательно пережевывайте каждый кусочек. Не переедайте.

4. Физическая активность. Находите хотя бы один час ежедневно для движения — утренней зарядки, прогулок, спорта, фитнеса, танцев.

5. Ментальное здоровье. Если есть нарушения психики, например бессонница или депрессия, — срочно к врачу для решения проблемы, иначе рискуете потерять не только качество жизни, но и несколько лет от нее. Избегайте стресса, медитируйте, занимайтесь психологическим тренингом, читайте молитвы, помогайте людям и животным — делайте все, что способствует духовному наполнению и умиротворению.





6. Гигиена. Каждый день принимайте душ, не забывайте чистить зубы, следите за работой кишечника, устраивайте иногда разгрузочные дни, если нет противопоказаний.

7. Учеба. Постоянное обучение и обилие знаний позволят бережнее относиться к своему организму, защитят от деменции, продлят жизнь и сделают ее интереснее.

8. Корни. Изучите свою наследственность и занимайтесь профилактикой патологий, которые могут вам передаться.

9. Экология. Проживание в благоприятной местности и климате, качество потребляемой пищи и воды также влияют на долголетие.

10. Баланс между трудом и отдыхом. Занимайтесь любимым делом, общественно полезным и физическим трудом, а также следите за качеством и продолжительностью сна.

11. Медицина. Проходите профилактические осмотры и посещайте врача, если что-то беспокоит. Своевременно обнаруженное заболевание или предрасположенность к таковому легче поддается лечению и профилактике, что может сохранить жизнь.

12. Привычки. Избавьтесь от пагубных зависимостей, сокращающих жизнь.