Домашнюю аптечку нужно проверять каждые три месяца

Что важно учесть при хранении лекарств

Наличие хорошо организованной домашней аптечки — важный аспект заботы о здоровье семьи, потому имеющиеся лекарства нужно правильно хранить и периодически проверять их состояние.

Рекомендуется просматривать содержимое аптечки не реже одного раза в три месяца, чтобы быть уверенным, что все лекарства пригодны для использования, а необходимые препараты всегда под рукой.

«Перед началом каждого сезона также полезно заглянуть в аптечку. Например, в зимний период стоит убедиться, что есть средства от простуды и гриппа, а летом — препараты для лечения укусов насекомых и солнечных ожогов», — говорят фармакологи.

После того как кто-то из членов семьи перенес заболевание, стоит проверить аптечку на наличие использованных препаратов и пополнить запасы важных лекарств, если это нужно. Отметим, когда явная потребность в медикаментах отсутствует, закупаться ими впрок не следует.





Как правильно хранить лекарства дома:

• храните лекарства в прохладном, сухом и темном месте. Избегайте хранения в ванной комнате, где высокая влажность может повлиять на качество препаратов. Идеальным местом может быть кухонный шкаф или специализированная аптечка;

• убедитесь, что аптечка недоступна для детей и животных. Храните лекарства в закрывающихся контейнерах или на высоких полках, чтобы исключить риск случайного употребления;

• обратите внимание на инструкции по хранению, указанные на упаковке. Некоторые препараты требуют помещения их в холодильник, тогда как другие лучше держать при комнатной температуре;

• организуйте аптечку так, чтобы легко находить нужные препараты. Разделите лекарства по категориям — это позволит быстрее найти необходимое средство в экстренной ситуации;

• регулярно избавляйтесь от просроченных и неиспользуемых лекарств. Не выбрасывайте их в унитаз или раковину — лучше отнесите в аптеку, где принимают старые медикаменты для безопасной утилизации.